Newsblog zur Wahl in Brandenburg Woidke verliert Wahlkreis an die AfD – wegen sieben Stimmen Von t-online , das , jaf , jcz , cck Aktualisiert am 22.09.2024 - 23:25 Uhr Dietmar Woidke: Der SPD-Ministerpräsident hat seinen Wahlkreis verloren. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/dpa-bilder)

Dietmar Woidke hat seinen Wahlkreis hauchdünn verloren. Wolfgang Kubicki stellt der Ampel ein Ultimatum. Alle Informationen zur Wahl in Brandenburg im Newsblog.

Finanzministerin verpasst Direktmandat

23.02 Uhr: Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hat ihr Direktmandat bei der Landtagswahl in Brandenburg an den AfD-Kandidaten Torsten Arndt verloren. Lange kam nach Angaben der Landeswahlleitung im Wahlkreis Prignitz II / Ostprignitz-Ruppin II auf 33,2 Prozent, Arndt schnitt mit 36,2 Prozent deutlich besser ab und verbesserte sein Ergebnis von 2019.

Vor fünf Jahren hatte Lange, die auf Platz vier der SPD-Landesliste ins Rennen gegangen war, den AfD-Politiker noch hinter sich gelassen. Die Finanzministerin war als Anwärterin auf den Führungsposten bei der brandenburgischen SPD gehandelt worden für den Fall, dass sich Ministerpräsident Dietmar Woidke bei einer Niederlage gegen die AfD aus der Regierungsverantwortung zurückgezogen hätte. Dies hatte er vor der Wahl bei einem solchen Wahlausgang angekündigt.

Woidke: Scholz ist als Kanzlerkandidat gesetzt

22.35 Uhr: Nach dem Wahlerfolg der SPD in Brandenburg hat Ministerpräsident Dietmar Woidke Bundeskanzler Olaf Scholz mit Blick auf die Bundestagswahl 2025 den Rücken gestärkt. "Der Bundeskanzler ist gesetzt als Kanzlerkandidat", sagt Woidke am Abend in der ARD-Sendung "Tagesthemen Extra". Die SPD-Spitze werde sich Gedanken machen, wie der Wahlkampf gut laufen könne. Die Brandenburger SPD könne mit ihrer Kraft dazu beitragen.

Brandenburgs SPD hatte im Wahlkampf auf Auftritte von Kanzler Scholz verzichtet. Es sei um das Land Brandenburg gegangen, betont Woidke einmal mehr.

Scholz: "Habe gespürt, dass da was passiert"

22.17 Uhr: Olaf Scholz hat sich in New York noch einmal zum Wahlausgang in Brandenburg geäußert. "Es ist doch super, dass wir gewonnen haben", sagt er t-online am Rande des UN-Zukunftsgipfels."Ich habe es gespürt, dass da was passiert."

AfD-Spitzenkandidat Berndt holt Direktmandat

22.08 Uhr: Der Brandenburger AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt hat bei der Landtagswahl am Sonntag das Direktmandat in seinem Wahlkreis geholt. Berndt vereinte im Wahlkreis Dahme-Spreewald III 39,3 Prozent der Erststimmen auf sich. Er landete damit vor der SDP-Kandidatin Nadine Graßmel, die 33,3 Prozent für sich verbuchen konnte.

Freie-Wähler-Spitzenkandidat Vida verliert Direktmandat

22.07 Uhr: Der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Péter Vida, hat bei der Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag sein Direktmandat nicht verteidigen können. Vida kam im Wahlkreis Barnim II hinter dem AfD-Direktkandidaten Steffen John und der SPD-Bewerberin Martina Schmidt nur auf den dritten Platz. Nach Angaben der Wahlleitung erzielte Vida 23,9 Prozent der Erststimmen.

Der 40-Jährige Vida saß seit 2014 im Brandenburger Landtag. Der Bernauer mit ungarischen Wurzeln setzte sich dort mit dem Wählerbündnis Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler vor allem für den ländlichen Raum ein.

Hätte Vida erneut das Direktmandat in seinem Wahlkreis geholt, wären die Freien Wähler wegen der Grundmandatsklausel in Fraktionsstärke in den Landtag eingezogen. Sie erreichten am Sonntag laut Hochrechnungen aber nur 2,6 Prozent der Stimmen.

Woidke verpasst Direktmandat – sieben Stimmen Rückstand

21.59 Uhr: Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hat bei der Landtagswahl sein Direktmandat mit einem denkbar knappen Rückstand verloren. Der 62-Jährige bekam in seinem Wahlkreis Spree-Neiße I genau wie AfD-Bewerber Steffen Kubitzki 41,5 Prozent der Erststimmen, wie die Landeswahlleitung mitteilt. Kubitzki erhielt 11.562 Erststimmen und damit sieben mehr als Woidke.

Woidke hatte den Wahlkreis Spree-Neiße I bei den vergangenen drei Landtagswahlen noch gewonnen. Das erste Mal war Woidke im Jahr 1994 als Direktkandidat in dem Wahlkreis in den Landtag in Potsdam eingezogen, dem er seitdem kontinuierlich angehört. Seit August 2013 ist der aus Forst stammende SPD-Politiker Ministerpräsident. Bei der Wahl 2019 hatte Woidke 36,2 Prozent der Erststimmen geholt, AfD-Mann Kubitzki war auf 32,4 Prozent gekommen.

CDU-Spitzenmann Redmann verpasst Direktmandat