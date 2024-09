Moped fahren mit Björn Höcke

Denn dort erwartet sie ein ganzes Freizeitangebot. Hausbootfahrten bietet die AfD-Jugendorganisation in Brandenburg an. Björn Höcke rief die Jugend in seinem Wahlkampf hingegen zum Mopedfahren auf – einen Tag lang fuhr er durch Thüringer Dörfer, Dutzende Teenager im Schlepptau. Und am Ende seines Wahlkampfs bedankte sich Höcke bei all denen, die aus dem Westen gekommen und wochenlang im Osten kampiert hatten, um in Gesinnungsgemeinschaft Plakate zu kleben, Flyer zu verteilen, Banner vorzubereiten, Stände zu betreuen. Auch hierbei ist der wichtigste Faktor: die Jugend.