Die beiden – und mit ihnen der gesamte Parteivorstand der Grünen – zeigen mehr Rückgrat als die Führungsköpfe manch anderer Ampelparteien, die in ähnlich schweren Krisen stecken. Als erste und bislang einzige scheinen Nouripour und Lang verstanden zu haben, dass es so nicht weitergeht, dass auch sie persönlich ein Teil des Problems sind und machen deshalb den Weg frei für einen Neuanfang.

Die Grünen brauchen einen Wandel

Die Ökopartei, noch vor fünf Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Popularität, besonders unter jungen Menschen, die mehr Klimaschutz wollten, hat den Anschluss an den Zeitgeist verloren. In einer immer komplexeren Welt, in Zeiten stark gestiegener Preise und angesichts eines wachsenden Gefühls von Unsicherheit, sei es durch Kriege oder islamistischen Terror, sehnen sich viele Menschen in Deutschland nach Sicherheit und Stabilität.