In der Bundesregierung droht einem Medienbericht zufolge neuer Streit zwischen Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Sozialminister Hubertus Heil (SPD). Wie das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, soll Lindner die von Heil geplante Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung zun├Ąchst gestoppt haben. Nun liefen Gespr├Ąche in der Bundesregierung ├╝ber das weitere Vorgehen, hie├č es in dem Bericht. Bei einer Anhebung w├╝rden vor allem Gutverdienende mehr bezahlen.