Deutschland wird laut Karl Lauterbach bei der Migration in Europa ausgenutzt. "Darauf müssen wir reagieren", mahnte er bei "Miosga".

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mahnt eine neue Härte in der Migrationspolitik an. "Diese Wende ist überfällig", sagte er am Sonntagabend bei "Caren Miosga". "Es ist einfach wahr, dass die Länder um uns herum mittlerweile die Migranten durchschicken nach Deutschland und die Leistungen noch abgesenkt haben", kritisierte Lauterbach.