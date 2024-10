Bisher ging es für das BSW in den Umfragen oft nach oben. Eine neue Erhebung zeigt: Damit könnte jetzt Schluss sein.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat in der aktuellen Insa-Umfrage für "Bild" deutliche Verluste hinnehmen müssen. Im Vergleich zur Vorwoche verlor die Partei zwei Prozentpunkte und erreicht nun lediglich acht Prozent der Wählerstimmen. Damit steht das BSW auf dem niedrigsten Wert seit mehreren Monaten.

CDU/CSU weiterhin stärkste Kraft

Am 23. Juni 2024 lag die Partei schon einmal bei acht Prozent, konnte jedoch in den darauffolgenden Wochen kontinuierlich zulegen. Doch nun der Rückschlag: Die Umfrage deutet auf eine sinkende Zustimmung hin, nachdem das Bündnis monatelang in den Umfragen nur eine Richtung kannte – nach oben.