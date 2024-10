AfD-Chefin Alice Weidel bringt auf der Aufstellungsversammlung in Ulm den chronisch zerstrittenen Landesverband hinter sich. Ihr erbittertster Gegner kündigt daraufhin seinen Parteiaustritt an.

Alice Weidel steht auf der Bühne und formt mit ihren Händen ein Herz. Es ist eine Sympathiebekundung, wie man sie von der AfD-Chefin selten sieht. Doch von der 45-Jährigen dürfte gerade einige Anspannung abfallen: Sie hat sich mit einer für sie typischen Rede um die Spitzenkandidatur in ihrem Heimatverband Baden-Württemberg beworben – und das Publikum jubelt ihr zu, klatscht laut. Einige rufen im Chor: "Alice, Alice!"

Mit 86,5 Prozent wählt die Aufstellungsversammlung in Ulm sie kurz darauf als Spitzenkandidatin auf Platz 1 ihrer Liste für die Bundestagswahl 2025. Weidels Weg ist damit frei, um im März auf dem Bundesparteitag im sächsischen Riesa zur Kanzlerkandidatin gekürt zu werden. Auf den aussichtsreichsten Plätzen der Liste direkt hinter ihr landen zudem ausschließlich Weidel-Fans – Freunde und Verbündete. Zum ersten Mal seit Langem sendet der chronisch zerstrittene Landesverband so ein deutliches Signal der Einheit.

Selbstverständlich gewesen ist diese Zustimmung für Weidel nicht. Denn ausgerechnet ihr Heimatverband Baden-Württemberg war lange ihre Achillesferse. Viele ihrer größten Kritiker und Intimfeinde sitzen in dem Verband, lange gab es im Landesvorstand ein Tauziehen um die Macht zwischen ihren Verbündeten und ihren Gegnern sowie erbitterte Scharmützel.

Weidel-Gegner Spaniel kündigt Parteiaustritt an

Der 45-Jährigen fehlte als Parteichefin so eine wirkliche Hausmacht – diese große Schwachstelle hat sie nun ausgeräumt. Es ist ein später Triumph, der viel Arbeit gekostet hat. Einige der Methoden, mit denen dieser Triumph erreicht wurde, stehen aber scharf in der Kritik.

Einer von Weidels hartnäckigsten Gegnern, Dirk Spaniel, kündigt im Gespräch mit t-online am Samstagabend nach einer missglückten Kandidatur an, die AfD verlassen zu wollen. Er sei erleichtert, nun nicht mehr "die parteiinternen Schweinereien" gegen sich aus "einer Parteiräson" heraus hinnehmen zu müssen, sagt er. "Soll die AfD ruhig diesen Weg gehen. Es ist nicht mehr lange meiner."

Die AfD verliert damit ihren bisherigen verkehrspolitischen Sprecher im Bundestag. Er gilt als Weidel-Gegner und Quertreiber, der in Baden-Württemberg Anhänger der basisdemokratischen Strömung wie des rechtsextremen Höcke-Flügels um sich schart. Als promovierter Ingenieur wird er von Kollegen aber auch unbestritten als Experte auf seinem Gebiet beschrieben.

Umstrittene Methoden vorab

Schon im Februar, auf einem Landesparteitag in Rottweil, war das Verhältnis im Südwesten zugunsten von Weidels Truppen gekippt. Allerdings wehrten sich ihre Kritiker mit allen Kräften, der Parteitag versank im Chaos und wird noch immer vor den Parteigerichten angefochten.

Am Samstag in Ulm ergibt sich ein völlig anderes Bild: Weidels Kritiker sind deutlich in der Unterzahl – und bleiben bei der Versammlung zum großen Teil stumm. Mit hoher Zustimmung bringt das Weidel-Lager bis zum späten Nachmittag einen Kandidaten nach dem anderen durch.