Nach Ipsos-Angaben ist die Angst vor Anschlägen damit nur in Israel noch weiter verbreitet als in Deutschland. In dem stark von solcher Gewalt betroffenen und in Kriege mit radikalislamischen Milizen verstrickten Land im Nahen Osten fürchten sich 50 Prozent der Menschen davor. Auch bei der Angst vor Extremismus liegt Deutschland im Vergleich der untersuchten 29 Länder auf Platz zwei, wie Ipsos in Hamburg weiter mitteilte. Nur in Frankreich ist die Sorge mit 23 Prozent noch etwas ausgeprägter als in der Bundesrepublik.