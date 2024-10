Langsamer wird der Betrieb wohl leider nicht mehr. Also alles vergossener Wein?

Mascolo: Nein, das ist für mich der wichtigste Punkt: Es gibt auch jetzt noch viel aufzuklären. Und es ist unsere Aufgabe und Pflicht, es herauszufinden. Das dürfen wir nicht vernachlässigen, niemand anderes kann das leisten. Übrigens vor allem dann, wenn der Staat die Aufarbeitung verweigert.

Wir haben Fehler der Politik und des Journalismus besprochen. Herr Drosten, wenn Sie Aufarbeitung in eigener Sache betreiben müssten: Welche Fehler haben Sie gemacht in der Pandemie?

Drosten: Ich als Person?

Als Wissenschaftler, als wichtige Person der Öffentlichkeit in dieser Pandemie.

Drosten: Wenn ich so zurückblicke, sehe ich da keine wissenschaftlichen Fehler in meinen Einschätzungen. Eher kleine Details, die für die Öffentlichkeit nicht so interessant sind. In den wesentlichen Dingen habe ich auch nicht das Gefühl: Das hätte ich mit heutigem Wissen ganz anders gesagt. Mir ist aber bewusst, dass das schwierig zu vermitteln ist.

Warum?

Drosten: Weil in der Öffentlichkeit falsche Vorstellungen von dem herrschen, was ich überhaupt gesagt und empfohlen habe, egal ob öffentlich oder in der Politikberatung. Wir alle haben eine Wahrnehmung der Realität, die nur über die Medien funktioniert – und diese Wahrnehmung ist oft falsch. Aber ich bin da entspannt. Ich habe der Politik nur das empfohlen, was ich in den NDR-Podcasts erklärt habe. Und das kann man alles nachhören und lesen. Belegt und begründet ist es auch. Mögen andere urteilen.

Das klingt trotzdem bitter. Was haben Sie im Umgang mit den Medien gelernt?

Drosten: Ich war am Anfang viel zu direkt in meiner Kommunikation. Ich habe auch gar nicht verstanden, welche Reichweite ich habe. Erst später habe ich realisiert, wie Medien das verstärkt, zum Teil verkürzt und verfälscht haben. Ich würde mit diesem Wissen heute sicher anders oder gar nicht mehr kommunizieren. Als Einzelperson würde ich mich nicht mehr so in Gefahr begeben.

Was meinen Sie mit "Gefahr"?

Drosten: Es lag zwar manchmal auch Gewalt gegen mich in der Luft. Aber viel größer war für mich eine andere Gefahr: die Zerstörung meiner öffentlichen Reputation. Das passiert in den Medien, es passiert auch absichtlich. Für eine ungeschützte professionelle Persönlichkeit ist das ein enormes Risiko. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die den Umgang mit mir verfolgt haben und nun selbst viel vorsichtiger sein werden. Wenn wir als Wissenschaft nicht andere Wege finden, wie wir solche Krisen begleiten können, wird da eine Lücke entstehen.

Mascolo: Und das wäre gar keine gute Entwicklung. Viele von denen, die für die heutige Medienwelt richtig gut gemacht sind, sind in ihrem Fachgebiet möglicherweise nicht die Allerbesten.

Drosten: Das stimmt!

Mascolo: Die Frage ist doch: Wie lösen wir das? Wie schaffen wir es, dass die Allerbesten den Diskurs bestimmen – und nicht die, die am besten mit den Medien kommunizieren.