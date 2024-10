Der Gründer der islamfeindlichen Bewegung Pegida, Lutz Bachmann, hat das Ende der rechten Demos verkündet. In einem Video, das er auf Telegram hochgeladen hat, steht Bachmann offenbar am Strand von Teneriffa, wo er mittlerweile lebt. "Der kommende Sonntag wird der letzte Pegida-Straßenprotest in dieser Art und Weise sein", sagt er darin laut übereinstimmenden Medienberichten.