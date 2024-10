Der Union kann ein Regierungswechsel offenbar nicht schnell genug gehen. Nach vergeblichen Forderungen an die Koalitionsparteien, Neuwahlen zu ermöglichen, versuchen Politiker aus CDU und CSU jetzt einen eher ungewöhnlichen Schritt. Sie rufen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Hilfe, sollte die Ampelkoalition ihre Streitigkeiten nicht in den Griff bekommen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verwies in der "Bild am Sonntag" darauf, dass die drei Koalitionspartner geschworen hätten, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. "Dazu gehört auch die Bereitschaft, eine gescheiterte Koalition aufzulösen. Wenn die Chaos-Ampel dazu nicht in der Lage ist, sollte der Bundespräsident den drei Ampel-Parteien in einem Gespräch die Möglichkeiten zur Trennung aufzeigen", betonte Dobrindt.