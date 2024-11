Nach dem Auseinanderbrechen der Koalition am Mittwochabend kritisiert der CDU-Politiker im Gespräch mit t-online: "Die aktuelle Lage ist dramatisch. Und die Verantwortung dafür trägt die Bundesregierung ." Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hatte zuvor am Donnerstag vor allem den Bundeskanzler Olaf Scholz verantwortlich gemacht und gefordert, der Kanzler solle unmittelbar die Vertrauensfrage stellen.

Kretschmer greift Scholz zwar nicht direkt an, sagt aber: "Wir brauchen jetzt eine Bundesregierung, die grundlegend anders an die Sache herangeht." Es brauche etwa weniger Bürokratie, weniger Staat und eine Investitionsoffensive. Allerdings müsse das Geld richtig investiert und "Wachstumsbremsen" müssten beseitigt werden, findet der CDU-Politiker. Kretschmer ist überzeugt: "Dieser Weg ist mit den Grünen nicht zu gehen."

In der Vergangenheit hatte bereits CSU-Chef Markus Söder eine Zusammenarbeit mit den Grünen im Bund ausgeschlossen. Söder sprach in dem Zusammenhang von einem "No-Go", drohte sogar mit einem Veto seiner Partei. Eigentlich hatte CDU-Chef Merz mehrfach darum gebeten, das Thema ruhen zu lassen. Noch an diesem Donnerstagmorgen betonte er in einem Deutschlandfunk-Interview, dass er nach einem möglichen Wahlsieg auch mit den Grünen sprechen würde. Nun spricht sich neben dem CSU-Ministerpräsidenten auch ein CDU-Ministerpräsident gegen Schwarz-Grün aus.