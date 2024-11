Der Lindner der vergangenen Tage vertrat die liberale Sache allerdings politisch klar, im Ton angemessen. Und hinter der Maske des Politikers war der Mensch zu erkennen. Am Abend, unmittelbar nach der Scholz-Philippika, wirkte er angefasst, betroffen. Am Tag danach unterdrückte er die Tränen, als er in einer Pressekonferenz nach seinen Emotionen und nach Volker Wissing gefragt wurde, der ihm als Weggefährte in den Turbulenzen abhandengekommen ist.

Musste das wirklich sein?

Weder politisch noch habituell haben Christian Lindner und Ricarda Lang viel gemein. Aber es gibt eine aufschlussreiche Parallele: Nach ihrem Rücktritt vom Parteivorsitz sagte die Grüne selbstkritisch, sie habe immer versucht, so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten, so ernsthaft, glatt und perfekt wie möglich zu sein. Im Rückblick frage sie sich, warum sie als Spitzenpolitikerin nicht freier und klarer gesprochen hat. Lindner sagte jetzt, es habe ihn betroffen gemacht und er habe menschlich darunter gelitten, dass er als Partner der Ampelkoalition öffentlich sehr oft nicht sagen konnte, was er für richtig hielt.

Die Zyniker in den Medien sind schnell mit ihrem Urteil zur Stelle: alles nur Theater, da bettelt einer um Mitgefühl. Das stimmt nicht. In Krisen wie in der vergangenen Woche fallen die Fassaden des politischen Betriebs; dahinter wird eine Welt sichtbar, in der Partnerschaft und Feindschaft nah beieinanderliegen, in der Freundschaft allenfalls zweckgebunden und immer mit einem Ablaufdatum versehen ist. Je höher das Amt, desto eiserner wird Disziplin gefordert, bis hin zur Selbstverleugnung.

Als der Bundespräsident den drei FDP-Ministern ihre Entlassungsurkunden überreichte und Wissing seine Ernennungsurkunde, jetzt auch noch zum Justizminister, verlangte das Protokoll von den Protagonisten, sich zum "Familienfoto" aufzustellen. Schauerlich. Der versteinerte Scholz, der um Fassung ringende Lindner, der verunsicherte Wissing, die Kälte der ganzen Szenerie: Musste das wirklich sein?