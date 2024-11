Gleichwohl gibt es auch in Nordrhein-Westfalen nach wie vor Genossen, die Scholz weiter die Treue halten. Welches Stimmungsbild sich am Ende im größten Landesverband der SPD durchsetzt, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Klar ist: Die SPD in NRW, die auf Parteitagen rund ein Viertel der Delegierten stellt, will bei der K-Frage ein Wörtchen mitreden. "Natürlich haben die Landesverbände, gerade große wie NRW, ein erhebliches Gewicht bei solchen Entscheidungen", heißt es aus Düsseldorf von einem führenden SPD-Politiker.

Auch in Niedersachsen gibt es Bewegung

Und NRW ist nicht der einzige Landesverband, in dem sich Zweifel an Scholz breitgemacht haben. Auch Niedersachsen ist in der K-Frage gespalten. Offen äußern möchte sich zwar bisher niemand, aber hinter vorgehaltener Hand heißt es, es gebe immer mehr Zuspruch für Pistorius.

"Ich bin eindeutig für Boris Pistorius", sagt auch hier ein einflussreicher Sozialdemokrat. Vor allem an der Parteibasis sei Pistorius der unangefochtene Sympathieträger. Scholz habe einen "großen Fehler" begangen, FDP-Chef Lindner nicht früher entlassen zu haben. Die SPD brauche jetzt jemanden mit klarer Haltung an der Spitze, der die Menschen im Land begeistern könne. Pistorius sei genau der Richtige.

Zwei Männer könnten den Kanzler retten – aber wie lange noch?

Am Ende backt Frust alleine noch keinen neuen Kanzlerkandidaten. Viele in der Partei sagen, es komme vor allem auf Scholz selbst an, ob er den Weg frei macht. Keiner wolle den Königsmörder spielen. Außerdem kommen zwei weiteren Männern Schlüsselrollen zu: Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Rolf Mützenich. Sie könnten entweder versuchen, Scholz wegzudrängen – oder ihn davor bewahren, seine Kandidatur zu verlieren. Klar ist dabei schon jetzt: Beide haben eigene Interessen, auch sie müssen in diesen Tagen neu kalkulieren.

So steckt etwa Parteichef Klingbeil in einem Dilemma: Einerseits hat er kein unbedingtes Interesse daran, ein politisches Schwergewicht wie Pistorius zum Kanzlerkandidaten aufzubauen. Sollte die SPD die Neuwahl am 23. Februar verlieren, aber angesichts der Lage ein vertretbares Ergebnis erzielen, dürfte Pistorius in eine mögliche Koalition mit der Union als Vizekanzler eingehen. Klingbeil müsste sich hinter Pistorius einreihen. Verlöre die SPD hingegen mit Scholz die Wahl, wäre Scholz weg und Klingbeil wäre der neue starke Mann der Partei.