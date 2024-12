Hinzu kommt, dass Merz inhaltlich sehr wohl Schnittmengen mit den Grünen sieht. Der Bild sagte der CDU-Chef kürzlich: "In der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es sicher mit den Grünen mehr Gemeinsamkeiten als mit der SPD." Der CDU-Chef betonte zwar, dass es mit Blick auf die Wirtschaftspolitik einen grundlegenden Kurswechsel brauche und die Union dort bislang "ganz anderer Meinung" sei als die Grünen. Allerdings klingt das mehr nach einer Bedingung als nach einem Ausschluss. Merz dürfte dabei im Hinterkopf haben, dass es auch zwischen Grünen und SPD so einige Meinungsverschiedenheiten gibt: bei der Ukraine-Politik, aber auch beim Bürgergeld oder der Schuldenbremse. Zudem sind die von Merz geplanten Veränderungen der Zuschnitte bei den Ministerien mit der SPD nur schwer denkbar. Etwa will der CDU-Vorsitzende das Thema Arbeit aus dem Sozial- in das Wirtschaftsministerium schieben.

Ist die Wahl schon gewonnen?

In der CDU sind sie dieser Tage fast etwas genervt, wenn es um die Frage geht, wie man mit der CSU und dem Ausschluss von schwarz-grün umgehen will. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei argumentierte etwa am Dienstagmorgen, dass derzeit der falsche Zeitpunkt sei, um sich mit Koalitionen zu beschäftigen. "Ich würde dringend dazu raten, dass wir uns voll auf die Arbeit konzentrieren", so Frei während eines Gesprächs mit Journalisten im Bundestag. Man müsse nach der Wahl sehen, mit welchen Partnern sich eine Politikwende erreichen lasse. "Auf dem Weg dahin würde ich nicht allzu viel ausschließen", sagte der CDU-Politiker.

Andere Christdemokraten sehen das ähnlich. Jetzt schon über Koalitionen zu sprechen, halten viele von ihnen für falsch. Man müsse sich jetzt voll und ganz auf die bevorstehende Wahl konzentrieren, heißt es dort immer wieder.