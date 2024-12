Zunächst kämpfen wir für uns selbst. Einen Politikwechsel gibt es nur mit einer starken Union. Niemand steht so sehr für den Wechsel wie wir. Deshalb werben wir für CDU/CSU pur. Mit den anderen Parteien stehen wir in einem Wettbewerb. Dabei gilt: Hauptgegner ist immer die AfD . Die demokratischen Parteien würde ich eher als Konkurrenten bezeichnen.

Das Erstarken der Ränder hat doch vor allem damit zu tun, dass sich viele Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit nicht mehr abgeholt fühlen. Das ist allein die Schuld der Ampel. Ich denke da an das Selbstbestimmungsgesetz oder die Cannabis-Legalisierung. Ein verheirateter Familienvater, der in der Industrie arbeitet, kann damit nichts anfangen. Viele Menschen aus der Mitte der Gesellschaft haben sich in drei Jahren Ampel gefragt, wer eigentlich Politik für sie macht. Das macht nur die Union. Deswegen ist in der Demokratie Unterscheidbarkeit so wichtig. Und Differenzen zur Ampel machen wir selbstverständlich auch deutlich.