Kabinett beschäftigt sich mit Zukunft der Stiftung

Dem Vernehmen nach wird sich das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schon auf seiner Sitzung am Dienstag mit der Zukunft der Stiftung befassen. Das Land als Stifter hatte für den Grundstock 200.000 Euro eingebracht, will sich nun aber vollständig aus der Stiftung zurückziehen. Die Nord Stream 2 AG, ein Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Gazprom, hatte 20 Millionen Euro bereitgestellt. Mit dem Geld sollten Umweltprojekte finanziert werden. Allerdings fiel die Hälfte davon schon als Schenkungssteuer an.

Satzungsänderungen in Warteschleife

In einem der dpa vorliegenden Schreiben an Justizministerin Jaqueline Bernhardt (Linke) dringt Innenminister Christian Pegel (SPD) darauf, Entscheidungen dazu vorerst nicht zu treffen. Der künftige Vorstand solle nicht durch "eine vordeterminierende Festlegung" in seinem Handeln beschränkt werden. Die "ihm gebührenden Gestaltungsspielräume" gelte es zu erhalten, heißt es in dem zweiseitigen Brief.