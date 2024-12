Besucher kollabiert: Weidel muss Rede unterbrechen

17.35 Uhr: Alice Weidel betritt in Magdeburg die Bühne. Sie bezeichnet den Täter als einen Islamisten mit Hass auf Deutsche – dabei deuten bisherige Hinweise darauf hin, dass es sich beim Attentäter um einen fanatischen Ex-Muslim handelt, der Deutschland für einen in seinen Augen zu freundlichen Umgang mit dem Islam bestrafen wollte. Kurz darauf muss Weidel ihre Rede unterbrechen – eine Person im Publikum ist kollabiert. Immer wieder gibt es "Abschieben"-Sprechchöre. Gegen 17.50 Uhr verlässt Weidel unter "Alice"-Sprechchören die Bühne.

Polizei konfrontierte Attentäter persönlich an seiner Arbeitsstelle

17.12 Uhr: Die Polizei hat den Täter von Magdeburg einige Wochen vor dessen Todesfahrt kontaktiert. Im September 2023 und Oktober 2024 seien sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt worden, sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang im Ältestenrat in Magdeburg. Das Gespräch im vergangenen Jahr sei im Polizeirevier Salzlandkreis durchgeführt worden. Das Gespräch in diesem Jahr sei auf der Arbeitsstätte erfolgt, sagte die CDU-Politikerin. Mehr dazu lesen Sie hier.

Holocaust-Vergleich bei AfD-Demo in Magdeburg

Attentäter hatte sein Auto an roter Ampel abgestellt

14.56 Uhr: Die Festnahme Taleb Al-Abdulmohsens erfolgte wohl an einer roten Ampel. Landespolizeidirektor Mario Schwan erklärt nach "Bild"-Informationen vor dem Ältestenrat des Landtages, der Attentäter habe sein Auto nach seinem Anschlag gestoppt – "wegen einer Lichtsignalanlage". Al-Abdulmohsen hatte sein Auto also an einer roten Ampel abgestellt und wurde dort festgenommen.

Landtag: Ältestenrat kommt zu Sondersitzung zusammen

Nach Aussagen zu Magdeburg: CDU-Mann verlässt Partei

Der Kreisvorsitzende Maximilian Pohler sowie der Fraktionsvorstand forderten Knurr den Angaben nach am Samstag auf, Partei und Fraktion bis Montagabend zu verlassen. Dem sei Knurr am Sonntag nachgekommen, teilte Fraktionschef Thorsten Köster mit. "Gleichzeitig entschuldigen wir uns für seine nicht hinnehmbaren Entgleisungen", sagte Köster. Knurr sei im Februar in die CDU eingetreten und so Mitglied der Fraktion geworden.