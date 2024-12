Der Täter von Magdeburg soll einem Bericht zufolge schon 2013 Drohungen ausgesprochen haben. Innenministerin Faeser kündigt weitere Ermittlungen an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Polizistenvertreter kritisiert Mangel bei Behördenaustausch

16.43 Uhr: Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg einen fehlenden Behördenaustausch. "Wir sprechen zu wenig bei den Behörden untereinander. Der Datenaustausch ist nicht automatisiert", sagt Jochen Kopelke dem Fernsehsender Phoenix.

Eine Rolle spielen zudem aus seiner Sicht falsche Schwerpunkte bei Sicherheitsgesetzen. "Der Datenschutz verhindert, dass viel mehr Informationen fließen. Das ist ein Kernproblem in der deutschen föderalen Sicherheitsarchitektur."

Man müsse sich schnellstens auch grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie man etwa Hinweise aus dem Ausland künftig behandele. "Das muss viel besser standardisiert und automatisiert stattfinden." Seit langem warte man polizeilich auch darauf, schneller auf Erkenntnisse in anderen Regionen Deutschlands zurückgreifen zu können.

Ältestenrat des Landtags tagt zum Anschlag von Magdeburg

16.29 Uhr: Der Ältestenrat des Landtags in Magdeburg befasst sich am Montag mit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt. Landtagspräsident Gunnar Schellenberger habe zu der Sondersitzung eingeladen, hieß es in einer Mitteilung. Vertreter der Koalitionsfraktionen CDU, SPD und FDP hätten das verlangt.