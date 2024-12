Neonazi-Demo in Magdeburg

Mahnwache auf dem Domplatz

18.20 Uhr: Seit 18 Uhr findet hier die Mahnwache statt. Es haben sich mindestens Hunderte Menschen eingefunden, um in Stille der Opfer zu gedenken. Viele halten Kerzen in den Händen, kaum jemand unterhält sich. Vor dem Dom ist eine Leinwand aufgebaut, über die ab 19 Uhr die Gedenkveranstaltung für alle Menschen außerhalb übertragen wird.

Joe Biden verurteilt Anschlag

18.15 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat den tödlichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg als "schrecklich" und "verabscheuungswürdig" verurteilt. "Die USA sprechen dem deutschen Volk, das den schrecklichen Anschlag betrauert, unser tiefstes Beileid aus", erklärte Biden am Samstag. Keine Gemeinschaft und keine Familie "sollte solch ein verabscheuungswürdiges und düsteres Ereignis ertragen müssen, insbesondere wenige Tage vor einem Feiertag der Freude und des Friedens", betonte der Präsident.

Wagenknecht: Faeser muss ignorierte Warnungen klären

Blumenmeer vor Johanniskirche

17.35 Uhr: Vor der Johanniskirche befindet sich ein Blumenmeer: Sträuße, Trauergestecke und Plüschtiere wurden hier abgelegt. Drumherum steht eine Menschenmenge, die um die Opfer des Anschlags trauert. Einige weinen, andere trauern still und zünden Kerzen an.

Staatsanwaltschaft: Täter in Gewahrsam hat sich zu Motiv geäußert

16.43 Uhr: Der mutmaßliche Täter befindet sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam. Er habe sich gegenüber der Polizei bereits zu seinem Tatmotiv geäußert. Nach gegenwärtigem Stand sehe es so aus, dass Hintergrund der Tat "Unzufriedenheit mit dem Umgang mit saudiarabischen Flüchtlingen in Deutschland gewesen sein könnte", so der Leitende Oberstaatsanwalt Horst Walter Nopens. Was davon stimme, müsse aber noch aufgeklärt werden. Kurz danach endet die Pressekonferenz.