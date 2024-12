In einem Weihnachtsvideo äußerte sich Grünen-Politikerin Paula Piechotta abfällig über Bundeskanzler Scholz. Bei X gibt es deutliche Reaktionen.

Die Grünen-Politikerin Paula Piechotta hat Bundeskanzler Olaf Scholz heftig beleidigt. In ihrem Weihnachtsvideo "Ostgrün – Schöne Bescherung" sagte Piechotta am 24. Dezember: "Ich würde sagen, die SPD kennt Olaf Scholz sehr lang. Alle in der SPD wissen, dass Olaf Scholz ein Arschloch ist."