Er verweist auf die Statistiken des UN-Flüchtlingshochkommissariats: "In Deutschland leben achtmal so viele Flüchtlinge im weiteren Sinne, unter Einschluss von Ukrainern, wie etwa in Italien, obwohl Deutschland nur etwa anderthalbmal so viel Einwohner hat wie in Italien. Es stimmt also nicht, dass andere Länder in Europa überlastet sind."

Thym weiter: "Deutschland hat relativ gesehen schon die meisten Leute aufgenommen, wie Österreich und andere Länder auch und darauf würde ich anstelle der Bundesregierung abstellen. Ob das dann die Gerichte überzeugt, das werden wir sehen, aber damit hat sich das Berliner Gericht bisher gar nicht beschäftigt."

Thym erklärte auch, was seiner Meinung nach keine Begründung für die aktuelle Praxis der Merz-Regierung sein sollte, nämlich, "dass die Asylantragszahlen derzeit hoch sind, weil das stimmt ja nicht". Vielmehr gingen sie derzeit zurück. Ebenso könne man Terrorakte nicht als Begründung vorschieben, denn bei diesen könne man "immer durch sonstige staatliche Maßnahmen entsprechende Vorkehrungen treffen". Mit einer soliden Begründung sollten weitere Eilverfahren zugunsten der Merz-Regierung ausgehen, schätzt der Experte.

Thym sagte auch, dass es in der Asylpolitik nicht nur bei Zurückweisungen bleiben könne: "Wenn man wirklich in der Migrationspolitik was ändern will, dann sind Zurückweisungen allenfalls eine Brücke, um viele sonstige Reformen anzustoßen."

Welche Kritik gibt es an Dobrindt?

Aus der Opposition kam erwartungsgemäß scharfe Kritik an Dobrindt. So sagte etwa Grünen-Chef Felix Banaszak den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Es ist unseriös und höchst bedenklich, wenn man wiederholt versucht, den rechtlichen Rahmen maximal auszutesten und dafür auch bereit ist, den Rechtsbruch in Kauf zu nehmen."

Linken-Chef Jan van Aken warf der Bundesregierung in der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vor, sie verstoße gegen geltendes Recht, "nur weil sie Sündenböcke braucht".

Doch auch aus der schwarz-roten Koalition kamen kritische Stimmen – etwa von Ralf Stegner (SPD). Die Sozialdemokraten hätten in der Asylpolitik immer "auf Humanität und die Einhaltung der deutschen und europäischen Rechtsgrundlagen an unseren Landesgrenzen bestanden", sagte Stegner dem "Spiegel". Dies hätten die Konservativen stets lässig zurückgewiesen.