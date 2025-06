Microsoft in Russland meldet Insolvenz an

Die Union will Asylbewerber weiter an den deutschen Außengrenzen zurückweisen – trotz einer Gerichtsentscheidung. In der SPD wächst der Unmut – auch über CSU-Innenminister Alexander Dobrindt.

In der SPD mehren sich die Stimmen, die eine Kurskorrektur bei den Zurückweisungen von Migranten an deutschen Grenzen fordern. Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff sagte t-online: "Die Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Zurückweisungen an der Grenze sind nicht neu und jetzt gerichtlich bestätigt."

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) müsse in jedem Fall ein rechtlich einwandfreies Vorgehen sicherstellen, "gerade mit Blick auf das Vertrauen der Bevölkerung und unsere Reputation bei den europäischen Nachbarn", so Roloff, der auch Mitglied im SPD-Bundesvorstand ist.

Noch deutlicher wird sein SPD-Kollege Lars Castellucci. "Das Bundesinnenministerium ist offensichtlich weder ausreichend in die Abstimmung mit unseren Partnerländern gegangen, noch hat es einen klar rechtssicheren Weg für Zurückweisungen eingeschlagen", sagte der SPD-Innenexperte. "Wer sich auf Recht und Ordnung beruft, muss Recht und Ordnung einhalten."

Es gelte, unbedingt zu verhindern, dass Migranten im Grenzgebiet untertauchen, sagte Castellucci. Als Alternative zu Zurückweisungen schlägt er vor, Dublin-Verfahren grenznah und beschleunigt durchzuführen, wie es die frühere Innenministerin Nancy Faeser initiiert hatte.

Verwaltungsgericht: Zurückweisungen rechtswidrig

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte am Montag in einem Eilverfahren entschieden, die Zurückweisung bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet sei rechtswidrig. Ohne eine Klärung, welcher EU-Staat für einen Asylantrag der Betroffenen zuständig sei, dürften sie nicht vorgenommen werden.

Die SPD verweist seit Monaten darauf, dass Zurückweisungen von Asylsuchenden an deutschen Außengrenzen EU-Recht verletzten. Im Wahlkampf hatten die Genossen der Union vorgeworfen, sie nehme EU-Rechtsbrüche billigend in Kauf. CDU/CSU hingegen haben eine andere Rechtsauffassung und argumentieren, Zurückweisungen seien im EU-Rahmen grundsätzlich möglich. Im Koalitionsvertrag einigten sich Union und SPD darauf, Zurückweisungen vorzunehmen, aber nur "in Abstimmung" mit den europäischen Nachbarn.

Aus SPD-Sicht ist dies nun offenbar nicht ausreichend erfolgt: Der SPD-Abgeordnete Macit Karaahmetoğlu fordert nun die schwarz-rote Regierung dazu auf, die getroffenen Maßnahmen eingehend zu überprüfen: "Weder kann die junge Bundesregierung riskieren, den Eindruck zu erwecken, ihr seien geltende Gesetze egal, noch können wir noch mehr Uneinigkeit in Europa wollen." Präzise und einvernehmliche Absprachen mit den Nachbarländern seien "unabdingbar", so Karaahmetoğlu, der im Innenausschuss des Deutschen Bundestags sitzt.

Auch die rechtspolitische Sprecherin der SPD, Carmen Wegge, fordert Konsequenzen aus dem Urteil: "Friedrich Merz hat heute gesagt, dass der Beschluss die Bundesregierung möglicherweise einschränkt." Doch Wegge widerspricht: "Aus unserer Sicht müssen wir den Beschluss sehr ernst nehmen." Das Handeln an den Grenzen müsse "selbstverständlich" im Einklang mit dem Europarecht sein.

Union: "Kein Grund, unsere Politik grundlegend zu ändern"

Die Union hingegen stärkt ihrem Innenminister Dobrindt ausdrücklich den Rücken und sieht keinen Grund, die Praxis der Zurückweisungen anzupassen. "Diese eine Entscheidung ist für uns kein Grund, da unsere Politik deswegen grundlegend zu ändern", sagte Steffen Bilger, Parlamentarischer Geschäftsführer der Union, vor Journalisten.