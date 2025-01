Ein Mann hat am Mittwoch in Aschaffenburg eine Kindergartengruppe in einem Park angegriffen und dann einen Passanten, der wohl einschreiten wollte, mit einem Küchenmesser verletzt. Ein zweijähriger Junge und der 41 Jahre alte Mann starben. Drei weitere Menschen, darunter ein zweijähriges Mädchen, kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter wenige Minuten später festgenommen: Es handelt sich dabei um den 28 Jahre alten Afghanen Enamullah O.

Mehrfache Gewalttaten

Der Messerangreifer von Aschaffenburg wohnte in einer Asylunterkunft in der Gegend und war nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in psychiatrischer Behandlung. Mit dem Gesetz war er bereits mehrfach in Konflikt gekommen. So fiel der Mann in der Vergangenheit mindestens dreimal wegen Gewalttaten auf. Danach sei er jeweils in psychiatrische Behandlung gekommen und wieder entlassen worden, so Herrmann. Im Dezember sei seine Betreuung angeordnet worden.