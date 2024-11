Im Rahmen der Veröffentlichung ihrer eben erschienenen Memoiren "Freiheit" stellte sich Angela Merkel bei "Maybrit Illner" am Donnerstagabend Fragen zu den drei großen Themenkomplexen Energiekrise, Ukraine-Krieg und der Flüchtlingskrise 2015. Dabei rechtfertigte sie ihre heute selbst in ihrer Partei oft umstrittenen politischen Entscheidungen.

"Auf menschenbedrohendes Thema keine Antwort gefunden"

Dass der Ausstieg aus der Atomenergie in Anbetracht der Energiekrise rückblickend ein Fehler war, verneinte Merkel. Der Ausstieg aus der Kernenergie sei der Katastrophe in Fukushima geschuldet gewesen: "Ich habe das Reaktorunglück in Tschernobyl, auf sowjetische Schlamperei zurückgeführt. Aber dass in einem hoch entwickelten Industrieland wie Japan etwas so Unwahrscheinliches passiert wie in Fukushima, das hatte ich mir nicht vorstellen können. Das hat für mich dazu geführt zu sagen, wir nehmen die Verlängerung der Laufzeiten, wieder zurück." Eine Rückkehr zur Atomenergie sei für sie nicht empfehlenswert.