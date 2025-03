"Die 1,2 Millionen Geflüchteten, die in Deutschland sind, werden bei uns weiter in Sicherheit sein", betonte Faeser bei Beratungen der EU-Innenministerinnen und Innenminister am Mittwoch in Brüssel. Falls Russlands Präsident Wladimir Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine aber weiter eskaliere und eine US-Unterstützung künftig ausfalle, könnte es zu einer "neuen größeren Fluchtbewegung" kommen, warnte die Ministerin.