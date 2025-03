Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

CDU-Chef Merz hat binnen kürzester Zeit fast alle politischen Leitlinien aus dem Wahlkampf über Bord geworfen. Dass der Kanzler in spe sich mit SPD und Grünen geeinigt hat, ist richtig – nur sollte der Preis ihm eine Lehre sein.

Und dann tut Friedrich Merz so, als sei nie was gewesen. Als der CDU-Vorsitzende am Freitagnachmittag vor die Kameras tritt, sagt er: Union, SPD und Grüne hätten in den vergangenen zwei Wochen viele Tage und viele Stunden miteinander verbracht, hart gerungen. Es sei um die Frage gegangen, ob man aus der parlamentarischen Mitte heraus eine Lösung findet, die alle drei Seiten mit gutem Gewissen in die Abstimmung gehen lässt, wenn es darum geht, das Grundgesetz in drei Artikeln zu ändern. Gemeint ist das riesige Schuldenpaket, für das Merz im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Der CDU-Vorsitzende spricht von einem "für alle Beteiligten akzeptablen, guten Ergebnis".

Loading...

Aus dem geplanten 500 Milliarden schweren Sondervermögen Infrastruktur sollen 100 Milliarden in den Klimaschutz und den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft fließen. Es ist ein ziemlicher Brocken, den die Grünen Union und SPD da abverhandelt haben. Trotzdem sagt Merz noch, es habe "Freude gemacht", die Verhandlungen mit dem CSU-Politiker Alexander Dobrindt zu führen. Ist das wirklich sein Ernst? Merz bekommt sein Finanzpaket jetzt aller Voraussicht nach durch den Bundestag. Das ist wichtig, denn andernfalls hätte der CDU-Chef vor kaum lösbaren Problemen gestanden. Nur muss er sich fragen: Zu welchem Preis?

Die Wahl ist keine fünf Minuten her, da hat der CDU-Chef nämlich schon zwei ziemliche Böcke geschossen. Erst lässt Merz von sämtlichen finanzpolitischen Prinzipien der Union ab, um einen riesigen Schulden-Aufschlag zu wagen. Dann vergisst er, bei seinem Manöver einen Teil der notwendigen Akteure einzubinden, und gibt den Grünen so die Möglichkeit, Union und SPD noch vor Beginn einer neuen Koalition ordentlich vorzuführen. Während die Schulden mit Blick auf die weltpolitische Lage zwar streitbar, aber immerhin in Teilen notwendig sind, ist Letzteres ein solcher strategischer Reinfall, dass man sich fragt, wie das die nächsten Jahre weitergehen soll.

Erster Bock: Merz hat mit seiner Union die Wähler getäuscht

Der CDU-Vorsitzende hat in den vergangenen Wochen fast alle politischen Leitlinien aus dem Wahlkampf über Bord geworfen – ohne mit der Wimper zu zucken. Während bis zum 23. Februar galt: Erst sparen, dann Wachstum und am besten gar keine Schulden, hieß es an Tag Eins nach der Wahl: Erst Geld auf Pump und dann mal sehen. Kurz gesagt: Merz hat die Wähler getäuscht. Zwar hat er Kredite nie vollends ausgeschlossen, aber dass er eine solche Kehrtwende hinlegen würde, hat wirklich keiner geahnt. Auch in Unionskreisen nicht.

Es stimmt zwar, dass die notwendigen Ausgaben für Verteidigung ohne Kredite aller Voraussicht nach nicht finanzierbar wären. Und auch ein Sondervermögen Infrastruktur kann sinnvoll sein, wenn damit Investitionen ermöglicht werden, die für Wachstum sorgen. Das ändert aber nichts daran, dass die Union bis zum Wahlabend mit ziemlicher Vehemenz daran festhielt, genau das nicht tun zu wollen. Es ist nie gut, wenn sich der Wähler getäuscht fühlt. Und von komplett veränderten Umständen zu sprechen, ist heuchlerisch. Wenn Merz wirklich nicht geahnt hat, was für eine Welt mit Donald Trump auf der einen und Wladimir Putin auf der anderen Seite auf den nächsten Kanzler wartet, hat Deutschland mit dem CDU-Chef ganz andere Probleme. Man kann also davon ausgehen, dass CDU und CSU sich die Dinge hier so zurechtlegen, wie sie ihnen gerade passen.