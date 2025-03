So will Merz den Streit um Zurückweisungen lösen

Lange war unklar, in welchem Umfang die SPD Merz' angekündigte Migrationswende mittragen wird. Vor allem, wie Flüchtlinge an der Grenze abgewiesen werden sollen, war dabei lange Streitpunkt. Wie "Bild" nun berichtet, arbeitet CDU-Chef Friedrich Merz deshalb schon länger an einer Kooperation mit verschiedenen deutschen Nachbarn, die auch die Sozialdemokraten mittragen würden.