Frei kündigt Einschnitte bei Gesundheit, Pflege und Rente an

Doch auch innerhalb der zukünftigen Koalition wird zunehmend deutlich, dass vor allem in den Bereichen der sozialen Sicherungssysteme neue Wege beschritten werden müssen. Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) hat für die kommenden Jahre nicht nur Einschnitte für Rentner angekündigt.

Rüstung statt Rente: "Menschen nicht Sand in die Augen streuen"

Frei, einer der Chefverhandler der Union in den Koalitionsgesprächen mit der SPD , erwartet eine Umschichtung der öffentlichen Ausgaben. Wenn etwa die Ausgaben für Verteidigung erhöht werden müssten, gehe das zwangsläufig auf Kosten anderer Aufgaben. "Das kann ja gar nicht anders möglich sein", heißt es von Frei.

Der CDU-Politiker plädiert dafür, die Botschaft offen auszusprechen: "Wir sollten den Menschen nicht Sand in die Augen streuen", sagte Frei in Bezug auf mögliche Einschnitte bei der Rente, Pflege und Gesundheit. Der mündige Bürger sei der Maßstab. "Wir leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, deshalb ist Paternalismus nicht notwendig."