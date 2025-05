Es ist eine Schlüssel-Rolle im politischen Berlin : die Führung der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Die Liste der Persönlichkeiten in dem Amt ist lang. Franz Josef Strauß, Theo Waigel, Peter Ramsauer – sie alle standen an der Spitze der CSU-Bundestagsabgeordneten. Sie alle rückten auf ins Kabinett. Nun folgt Alexander Hoffmann, 50, auf den neuen Innenminister Alexander Dobrindt .

Söder setzt auf Gefolgsamkeit

Er sehe seine Nominierung als "großen Vertrauensbeweis" für die in der Vergangenheit geleistete Arbeit, teilte Hoffmann mit. Zuvor hatte Parteichef Markus Söder seine Beförderung unter großem Applaus im CSU-Vorstand verkündet und dabei explizit auch Hoffmann als "glänzenden Redner" gelobt. Sein Job werde es nun sein, die Gesetzesvorhaben, die in CSU-Ministerien erarbeitet werden, auf den parlamentarischen Weg zu bringen, "allen voran in der Migrationspolitik".

Der Neue setzt auf Angriffe gegen die AfD

Das zeigt schon, was Söder von Hoffmann erwartet: Gefolgsamkeit. Vorbei die Zeiten eines Franz Josef Strauß oder Theo Waigel, in denen der Chef der Landesgruppe sich gegen die CSU-Spitze in München positionierte. Söder setzt auf einen parlamentarischen Sprecher als Stimme Bayerns in Berlin.