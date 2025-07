Trägt Deutschland eine Verantwortung an US-Drohnenangriffen?

Urteil am Verfassungsgericht erwartet

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe: Richterinnen und Richter entscheiden über eine mögliche Mitschuld Deutschlands an Toten durch US-Drohnenangriffe. (Quelle: Uli Deck)

Am Dienstag entscheidet das Bundesverfassungsgericht über eine mögliche deutsche Mitschuld an US-Drohnenangriffen. Im Fokus steht die Airbase Ramstein.

Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Dienstag sein Urteil über eine Klage, in der es um mögliche deutsche Mitverantwortung bei US-Drohnenangriffen im Ausland geht. Im Mittelpunkt steht die Rolle der US-Airbase Ramstein in Rheinland-Pfalz, die nach Angaben der Kläger eine zentrale technische Funktion bei Drohnenoperationen der USA einnimmt.