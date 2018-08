Seit Januar 2018

74.000 Migranten in einem anderen EU-Land registriert

23.08.2018, 12:36 Uhr | dpa

Ein Mann aus Syrien zeigt in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge seine Aufenthaltsgestattung: Insgesamt wurden an der Grenze zu Österreich seit Mitte Juni 150 Migranten angetroffen, die schon in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa)