CDU-Politiker übt Kritik

Schäuble: Flüchtlingspolitik "im Nachhinein nicht klug"

20.01.2019, 17:40 Uhr | AFP, job

Wolfgang Schäubles Verhältnis zu Angela Merkel ist kompliziert. In einem Interview kritisiert er nun ihre Flüchtlingspolitik – und stellt Forderungen an die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer.

Der CDU-Politiker und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat die deutsche Flüchtlingspolitik als "im Nachhinein nicht klug" bezeichnet. Sie sei der Hauptgrund für die politische Spaltung Europas und den Aufstieg der Rechtspopulisten, sagte er im Interview mit "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Und sie habe die AfD in den Bundestag geführt.

"Ich war von Anfang an dagegen, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik in erster Linie an der Frage der Verteilung von Flüchtlingen festzumachen", sagte der Bundestagspräsident mit Blick auf den noch immer nicht gelösten Streit in der Europäischen Union. "Wir hätten die Rechtsverbindlichkeit der Quote nicht in den Vordergrund der Debatte schieben dürfen." Kanzlerin Angela Merkel setzt sich seit Jahren für eine feste Quote ein, mit der Migranten auf die EU-Staaten verteilt werden sollen .

"Da braucht es keine Aufarbeitungskommission"

Doch Schäuble kritisierte nicht nur die deutsche Verhandlungsstrategie in der EU. "Vor allem in der Flüchtlingspolitik ist es uns nicht rechtzeitig gelungen, in der weltweiten Kommunikation die Balance zwischen Hilfsbereitschaft und der Begrenztheit unserer Mittel herzustellen", sagte Schäuble. "Bei allem Respekt, da braucht es keine Aufarbeitungskommission."

Damit spielte Schäuble auf den Plan der neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer an, die die Flüchtlingspolitik in einem sogenannten Werkstattgespräch aufarbeiten will. Dort sollen Parteivertreter und Praktiker miteinander ins Gespräch kommen.

Schäuble forderte Kramp-Karrenbauer in dem Interview auch dazu auf, sich verstärkt gegen den Aufstieg der AfD zu engagieren. "Ich habe vor dem Parteitag gesagt, Friedrich Merz könnte die Debatte wieder in die Mitte des demokratischen Spektrums bringen, damit die Ränder weniger wichtig werden", sagte Schäuble, der offen die Kandidatur von Friedrich Merz um den CDU-Vorsitz unterstützt hatte.







"Der Parteitag hat anders entschieden, und jetzt ist es Annegret Kramp-Karrenbauer, die das leisten muss." Er er fügte hinzu: "Ich traue ihr das auch zu."