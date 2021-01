Tag der Auschwitz-Befreiung

Im Stream: Bundestag gedenkt der Holocaust-Opfer

27.01.2021, 11:00 Uhr | AFP, dpa

Heute vor 76 Jahren ist das Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Die Sondersitzung im Bundestag mit Kanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier zum Gedenken daran können Sie jetzt im Livestream verfolgen.





Der Bundestag kommt zu einer Sondersitzung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zusammen. Anlass ist der jährliche Gedenktag zur Erinnerung an die Befreiung der Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch Soldaten der Roten Armee. Gastrednerinnen bei der Sondersitzung sind die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, und die Publizistin Marina Weisband. An der Gedenkstunde nehmen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil.



Mit der Gedenkstunde soll ein Zeichen gesetzt werden, dass der Staat sich selbst verpflichtet, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Der Tag war1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eingeführt worden. Das Gedenken steht in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläumsjahres "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Auch während der Corona-Pandemie wird an diesem Mittwoch in Deutschland und vielen anderen Ländern der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen gedacht.



Gerade im Zusammenhang mit Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen gab es Äußerungen und Gesten, die von jüdischen Organisationen und Verbänden mit Sorge gesehen werden – nicht nur in Deutschland. "Corona hat das alles verschlimmert, die Hemmschwellen sinken immer weiter, es wird versucht, Geschichte umzuschreiben und zu verharmlosen", sagte Pinchas Goldschmidt, Präsident der Europäischen Konferenz der Rabbiner, der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist keine Frage, in diesem Klima fühlen sich Juden zunehmend unsicher, trauen sich nicht mehr auf die Straße und isolieren sich. Das ist absolut inakzeptabel."