Kanzler Olaf Scholz (SPD) nahm es in D├╝sseldorf mit Humor, Friedrich Merz platzte in Olpe der Kragen: "In Moskau w├Ąren Sie von der Sicherheitspolizei schon abgef├╝hrt worden", rief er auf der B├╝hne. Der Grund f├╝r MerzÔÇś Ausraster: Wie Scholz zwei Tage zuvor musste der CDU-Chef gegen eine L├Ąrmwand anreden. Ein Teil des Publikums pfiff und br├╝llte so laut und anhaltend, dass er nicht mehr zu verstehen war.

Die St├Âraktionen sind keine Ausnahmen. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, wo in diesen Wochen Landtagswahlen anstehen, sind sie zur Regel geworden. Es habe "massive St├Ârungen" bei mehreren Wahlkampfveranstaltungen gegeben, sagt Matthias Kissing, Sprecher der Gr├╝nen in Schleswig-Holstein, im Gespr├Ąch mit t-online. "Das haben wir so noch nie erlebt, das ist ein Novum." Von "St├Ârf├Ąllen, wie wir sie bisher nicht kannten" spricht auch die SPD in NRW.