Bundeshaushalt 2022 steht – fast 140 Milliarden neue Schulden

So fr├╝h war man in den vergangenen Jahren selten fertig. Nun meldet der Haushaltsausschuss des Bundestags: Der Etat steht. Die von Lindner angepeilte Neuverschuldung wird gehalten. Ein ├ťberblick.

Die Ampel-Koalition will in ihrem ersten vollen Regierungsjahr fast 140 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Das ergaben die abschlie├čenden Beratungen des Haushaltsausschusses am fr├╝hen Freitagmorgen in Berlin.