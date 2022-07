Sachsens Ministerpräsident will den Krieg "einfrieren" – und erntet dafür Kritik. Auch bei Außenministerin Baerbock stößt Kretschmer auf Unverständnis.

"Die Aussagen verwundern mich etwas, denn weder die deutsche Bundesregierung noch irgendein anderes Land in Europa wollten je wieder Krieg auf diesem Kontinent haben", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwochabend in Hannover bei der Veranstaltungsreihe "RND vor Ort" des Redaktionsnetzwerks Deutschland.