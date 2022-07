Ärger um Christian Lindner in der Ampel: Der Bruchteil-König

Von Porsche heißt es nur: "Den Austausch hat es so nicht gegeben." Es war kein klares Dementi. Lindner stritt den Kontakt mit Blume in einem Twitter-Statement zwar ab. Über die Pressestelle seiner Partei heißt es jedoch, es habe im Oktober 2021 "ein kurzes Telefonat" von Lindner mit dem Porsche-Chef über E-Fuels gegeben. Wie weit Lindner darin ging, bleibt offen. Und was genau besprochen wurde auch.

Ist Christian Lindner also nicht nur privat ein Porsche-Fan? Sondern setzt sich der deutsche Finanzminister für einzelne Unternehmen ein – und ihre Interessen durch? Wo verläuft da die Grenze zum Lobbyismus?

Der Ton wird gereizter

Der Fall schlägt auch deshalb so hohe Wellen, weil Grüne und SPD in der Ampelregierung von ihrem Koalitionspartner zunehmend genervt sind. Lindners FDP liegt bei etwa acht Prozent in den Umfragen, er vertrete einen "Bruchteil" der Wähler, lästert man bei den Grünen. Und trotzdem drücke Lindner der Regierung wie ein König einen FDP-gelben Stempel nach dem anderen auf. Inklusive eines kleinen Porsche-Skandals. Der Ton in der Ampel wird gereizter, er belastet die Regierung zunehmend.

Da ist zunächst der aktuelle Skandal, der in den sozialen Medien unter dem Schlagwort "PorscheGate" diskutiert wird. "Dass der FDP-Chef und Finanzminister mit Porsche redet, ist zunächst nichts Besonderes. An der Automobilindustrie hängen schließlich ein bis zwei Millionen Arbeitsplätze, ohne oder gar gegen die kann niemand regieren", sagt der Politikwissenschaftler Florian Spohr von der Universität Stuttgart, zu dessen Forschungsschwerpunkten Lobbyismus gehört. "Wenn der Austausch so eng war, wie Blume behauptet hatte, ist das aber schon ungewöhnlich."

Die Grenze sieht Spohr allerdings an anderer Stelle, bei der Frage nach möglichen Gegenleistungen: "Hier wird sich zeigen, ob die FDP aus dem Fall der 'Mövenpick-Steuer' gelernt hat." Als "Mövenpick-Steuer" wird ein Steuerprivileg für Hoteliers bezeichnet, das 2009 von der schwarz-gelben Koalition auf Betreiben der FDP eingeführt wurde.

Keine Rücksicht auf Regierungspartner?

Dabei wurde die Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Kurz danach kam heraus, dass der Haupteigentümer der Hotelkette Mövenpick der FDP im Wahlkampf eine Millionenspende hatte zukommen lassen. Die FDP-Führung bestritt damals jeden Zusammenhang.

Klar ist: Über Gegenleistungen von Porsche oder VW für die FDP ist nichts bekannt. Darum geht es aber dem Koalitionspartner auch nicht. Am Beispiel von Porsche sehe man, wie die FDP immer wieder versuche, Klientelpolitik zu machen, glaubt mancher. Ein besonders engagierter Anwalt der eigenen Wähler zu sein — ohne auf Regierungspartner Rücksicht zu nehmen.