Aktualisiert am 14.02.2025 - 16:59 Uhr

Aktualisiert am 14.02.2025 - 16:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Boris Pistorius in München: Er verteidigte Europa gegen die Kritik aus den USA. (Quelle: Wolfgang Rattay)

Er sei stolz, in einem Europa zu leben, "das seine Demokratie jeden Tag verteidigt, gegen innere und äußere Feinde", erklärte Pistorius in seiner Rede. Zuvor hatte Vance in seiner Rede europäischen Regierungen vorgeworfen, bestimmte Stimmen auszuschließen und das Vorgehen ausdrücklich mit dem der Sowjetunion verglichen. Unter anderem hatte Vance erklärt, dass es keinen Platz mehr für eine "Brandmauer" gebe.