Wehrdienst: Weidel prescht mit konkreter Zahl vor

Aktualisiert am 20.02.2025 - 23:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die AfD will im Falle einer Regierungsbeteiligung einen zweijährigen Wehrdienst einführen. CDU-General Linnemann will sich dem Thema eher mit Vorsicht nähern.

Die AfD setzt sich nach Worten der Co-Vorsitzenden Alice Weidel für eine Dienstpflicht bei der Bundeswehr ein. "Die Identifikation der deutschen Bevölkerung mit der Bundeswehr – das garantiert eine Wehrpflicht", sagte Weidel in der Sendung "Schlussrunde" von ARD und ZDF . Die Bundeswehr sei ihren Bündnisverpflichtungen in der Nato nicht nachgekommen, die Verteidigungsfähigkeit müsse wiederhergestellt werden. Auf die Frage, wie lange gedient werden sollte, antwortete sie: "Zwei Jahre".

Absage von Wagenknecht

Grünen-Außenministerin Annalena Baerbock äußerte "große Sympathien für ein freiwilliges Deutschlandjahr, um den Zusammenhalt in Deutschland zu sichern". Dieses müsse aber für alle möglich sein, etwa auch für ältere Arbeitnehmer, die ein Sabbatjahr planen.

Krieg gegen Ukraine Auslöser für Wehrpflicht-Debatten

Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Diskussion um die Wehrpflicht – 13 Jahre nach ihrer Aussetzung – wieder Fahrt aufgenommen. Im vergangenen Jahr legte Verteidigungsminister Boris Pistorius einen Plan vor, der zunächst die Erfassung von Wehrpflichtigen vorsah. Demzufolge sollen junge Männer verpflichtet werden, in einem Fragebogen Auskunft über ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Dienst zu geben. Ausgewählte Interessenten sollen sich dann einer Musterung stellen. Bislang sind aber keine Entscheidungen zur Umsetzung des Plans getroffen worden.

Während die Union sich für eine schrittweise Wiedereinführung der Wehrpflicht einsetzt, will die SPD an einer Freiwilligenarmee festhalten. Diese Position haben auch die Grünen. Die FDP lehnt eine Wehrpflicht ab, will aber die Bundeswehr professioneller ausstatten. BSW und Linke lehnen eine Pflicht zum Wehrdienst ab.