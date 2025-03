Was muss bei der Beschaffung beachtet werden?

Ein weiteres Problem sieht Brzoska in den Begehrlichkeiten von Abgeordneten, in deren Wahlkreisen Rüstungsbetriebe angesiedelt sind. Für diese Politiker sei es oft wichtiger, dass "ihre" Firmen von der Beschaffung profitieren, als dass die Truppe das bestmögliche Material erhält. In diesem Zusammenhang mahnt Brzoska beispielsweise Reformen im Bewilligungsausschuss des Bundestags an. "Es brauchte eine langfristige Planung für die Bedarfe der Bundeswehr und gleichzeitig klare Vorgaben an die Industrie", so Brzoska.