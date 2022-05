Hofreiter will der Ukraine schnell Panzer liefern

L├Ąsst Deutschland die Ukraine milit├Ąrisch im Stich? Das jedenfalls wirft Botschafter Melnyk der Bundesregierung vor. Und auch in den Ampelfraktionen w├╝nscht sich mancher mehr Tempo.

Der Gr├╝nen-Au├čenpolitiker Anton Hofreiter will die Ukraine schnell mit Panzern unterst├╝tzen. "Wir m├╝ssen dringend mehr Tempo machen bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine", sagte Hofreiter dem Nachrichtenportal t-online . "Wenn es Hemmnisse gibt, m├╝ssen die schnell beseitigt werden." Er verwies auf den Bundestagsbeschluss, der sich eindeutig f├╝r die Lieferung schweren Ger├Ąts ausspreche.

Zuletzt hatte in den Ampelfraktionen eine angebliche informelle Absprache von Nato-Staaten Unmut ausgel├Âst, bestimmte Waffensysteme nicht zu liefern. Die Parlamentarische Staatssekret├Ąrin im Verteidigungsministerium, Siemtje M├Âller (SPD), hatte im ZDF gesagt, innerhalb der Nato sei festgehalten, "dass keine Sch├╝tzen- oder Kampfpanzer westlichen Modells geliefert werden". Gr├╝ne und FDP zeigten sich irritiert und forderten Aufkl├Ąrung.

Melnyk wirft Scholz mangelnde Courage vor

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hatte zudem am Freitag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) scharf kritisiert. Nach dessen Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos warf er Scholz mangelnde F├╝hrungsst├Ąrke und eine Missachtung ukrainischer Interessen vor.