Das sagen Scholz, Baerbock und Dobrindt zum Sondervermögen

Baerbock sieht massive L├╝cken bei Wehrhaftigkeit

Die Au├čenministerin betonte, man habe in den letzten Wochen festgestellt, "dass wir mit Blick auf die Wehrhaftigkeit und vor allen Dingen unsere B├╝ndnisf├Ąhigkeit (...) massive L├╝cken haben". "Und dass wir schnellstm├Âglich, um das Vertrauen (...) im B├╝ndnis sicherzustellen, an unserer Verteidigungsf├Ąhigkeit arbeiten m├╝ssen." Deswegen m├╝ssten die n├Ąchsten Jahre daf├╝r genutzt werden, die B├╝ndnis- und Verteidigungsf├Ąhigkeit aufrechtzuerhalten. "Das war mir wichtig, das im Grundgesetz entsprechend zu verankern. Und zugleich haben wir die Cyberabwehrf├Ąhigkeit im Ert├╝chtigungsgesetz verankert", sagte Baerbock.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) rechnet mit einer z├╝gigen Umsetzung der Verabredungen zum Bundeswehr-Sonderverm├Âgen. "Die wesentlichen Punkte sind vereinbart", sagte Lambrecht am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Sie rechne mit der entsprechenden Abstimmung im Bundestag noch vor der Sommerpause. Die Ampel-Koalition hatte sich am sp├Ąten Sonntagabend mit Vertretern der Unionsfraktion auf die Details f├╝r das 100 Milliarden Euro schwere Sonderverm├Âgen verst├Ąndigt.

Lambrecht: Investitionen auf "gesamter Bandbreite" n├Âtig

Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato will die Bundesregierung laut Lambrecht in Zukunft einhalten, die Zielvorgabe werde aber "in einem anderen Zeitraum betrachtet". Jeweils ├╝ber einen Zeitraum von f├╝nf Jahren sollen demnach im Schnitt zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts f├╝r die Verteidigung ausgegeben werden.

Dobrindt spricht ├╝ber Streitpunkt

Auch Dobrindt stellte eine z├╝gige Verabschiedung in Aussicht. "Es gibt die M├Âglichkeit, dass wir noch in dieser Woche das Gesetzgebungsverfahren abschlie├čen", sagte er.

Teil der Verst├Ąndigung sei ein "Wirtschaftsplan, eine Liste, wo die Beschaffungen, das hei├čt die Waffensysteme, dann drauf sind, die alle damit beschafft werden sollen". Diese Liste werde Teil des Gesetzgebungsverfahrens sein. "Bisher ist sie nur einem kleinen Kreis zug├Ąnglich, weil man sich ├╝ber die Fragen, welche Systeme beschafft werden, am Schluss noch Klarheit in der Koalition und der Union verschaffen will. Das konkretisiert sich aber am heutigen Tag", k├╝ndigte Dobrindt an.