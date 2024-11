Aktualisiert am 16.11.2024 - 13:58 Uhr

Die Grünen haben ein neues Vorsitzendenduo. Wie erwartet wählten die Delegierten Franziska Brantner und Felix Banaszak an die Parteispitze.

Franziska Brantner und Felix Banaszak sind die neuen Vorsitzenden der Grünen. Sie wurden am Samstag auf dem Parteitag in Wiesbaden gewählt und treten die Nachfolge der zurückgetretenen Ricarda Lang und Omid Nouripour an.