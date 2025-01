Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, betonte dagegen im Deutschlandfunk, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD gebe. "Die AfD ist eine gesichert in Teilen antisemitische und rechtsradikale Partei und deshalb gibt’s für uns da keine Zusammenarbeit", erklärte er. Gleichzeitig verteidigte er die Pläne der Union: Die Partei versuche, Mehrheiten in der politischen Mitte zu gewinnen, und setze sich bereits seit Monaten für eine Verschärfung der Migrationspolitik ein.

Frei verwies auf eine jüngste tödliche Messerattacke in Aschaffenburg, bei der ein ausreisepflichtiger Afghane zwei Menschen erstochen haben soll. Die Bürger erwarteten Handeln statt "Worthülsen", so Frei weiter. Auch den Vorwurf, Merz' Vorschläge seien verfassungs- und europarechtswidrig, wies er zurück. Das Grundgesetz sehe vor, dass Asylsuchende keinen Anspruch auf Schutz in Deutschland hätten, wenn sie aus einem sicheren Drittstaat wie Österreich einreisten.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt stellte sich hinter Merz. Er erklärte in der "Rheinischen Post", dass tägliche Rückführungen und Abschiebungen umsetzbar seien, wenn Bund, Länder und Sicherheitsbehörden zusammenarbeiteten. Der Bund müsse mehr Kompetenzen in der Rückführungspolitik erhalten.

In der Union gibt es jedoch auch kritische Stimmen an dem Vorgehen. "Das ist politischer Selbstmord", sagte ein Bundesvorstandsmitglied dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das wird die CDU noch vor der Wahl komplett zerreißen. Wir kriegen die Brandmauer-Debatte bis zur Wahl nicht mehr weg. Ohne Not hat das Konrad-Adenauer-Haus die Frontstellung im Wahlkampf verändert: Nun heißt es: alle gegen die CDU."

SPD warnt vor juristischen Niederlagen

Rolf Mützenich kritisiert Merz' angekündigtes Vorgehen. "Das ist mehr als ein Spiel mit dem Feuer, was Herr Merz da treibt", sagte Mützenich der "Augsburger Allgemeinen".

Ähnlich äußerte sich auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. "Die demokratische Mitte in diesem Land muss an jeder Stelle miteinander arbeiten, und das haben wir auch in vielen Stellen geschafft und die Sicherheit in diesem Land gestärkt – aber den Rechtsextremen von der AfD streckt man keine Hand aus", sagte der SPD-Chef bei einem Wahlkampfauftritt in Nürtingen.