Union und SPD haben sich in einem gemeinsamen Arbeitspapier auf mehrere Maßnahmen zur Begrenzung der Migration geeinigt. Das Papier der Arbeitsgruppe Innen, Recht, Migration und Integration liegt der Nachrichtenagentur Reuters sowie der "Bild"-Zeitung vor. Es wurde am Montagabend fertiggestellt und wird nun in den Spitzenrunden der drei beteiligten Parteien beraten. Die Vereinbarungen sind Grundlage für die weitere Koalitionsbildung und könnten noch geändert werden.

Ziel des Dokuments ist es, die Migration nach Deutschland deutlich zu begrenzen. Dazu sollen unter anderem Zurückweisungen an deutschen Grenzen auch bei Asylgesuchen ermöglicht werden. Wörtlich heißt es in dem Papier: "Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen."