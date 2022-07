In der Regierungsbefragung k├╝ndigte Scholz weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ├╝ber den Umweg von Partnerl├Ąndern an. "Wir haben mehrere Ringtausche vorbereitet", so Scholz. Diese st├╝nden "unmittelbar" vor der Auslieferung. ├ťber einen Ringtausch stellen Partnerl├Ąnder in Osteuropa und zuletzt auch Griechenland der Ukraine schwere Waffen aus Sowjetbest├Ąnden zur Verf├╝gung. Deutschland f├╝llt die Depots der Partner dann mit modernen Waffen wieder auf.