Höchster Stand seit 28 Jahren

Inflation steigt auf 3,9 Prozent

30.08.2021, 14:18 Uhr | fho, t-online, dpa

Die Verbraucherpreise stiegen im August um 3,9 Prozent. Das geht aus einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes hervor. Damit steigt die Inflation auf den höchsten Stand seit fast 28 Jahren.

Die Inflationsrate in Deutschland wird im August 2021 voraussichtlich +3,9 Prozent betragen. Dieser Wert ist gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindexes zum Vorjahresmonat. Das teilte das Statistische Bundesamt nach bisher vorliegenden Ergebnissen mit. Im Vergleich zum Vormonat bleiben die Verbraucherpreise gegenüber Juli 2021 voraussichtlich unverändert.

Einen stärkeren Preisauftrieb gab es zuletzt in der Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung - im Dezember 1993 mit damals 4,3 Prozent. Ökonomen hatten mit einem Wert von 3,9 Prozent gerechnet, nach einer Inflationsrate von 3,8 Prozent im Juli.

In den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate Richtung fünf Prozent anziehen und erst 2022 wieder merklich nachgeben, schätzen Experten. Ein Grund dafür ist ein sogenannter Basiseffekt, der auf die coronabedingte Senkung der Mehrwertsteuersätze im Juli 2020 zurückzuführen ist. Die Bundesregierung hatte die Mehrwertsteuer in der zweiten Jahreshälfte 2020 im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise von sieben auf fünf Prozent gesenkt, was viele Waren und Dienstleistungen günstiger machte. Jetzt kehrt sich dieser Effekt um.