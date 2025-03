Wer hat die besten Chancen auf einen Platz am Kabinettstisch?

Aktualisiert am 28.03.2025 - 17:52 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Die Gerüchteküche in Berlin brodelt: Wer übernimmt in einer schwarz-roten Regierung welchen Posten? Diese Politiker haben die besten Chancen.

Es ist eine eiserne Regel bei jeder Regierungsbildung: Die Posten werden zum Schluss vergeben. Noch geht es in den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD um die Klärung inhaltlicher Fragen. Hinter den Kulissen wird aber längst ausgiebig darüber diskutiert, wer in einem vom voraussichtlichen Kanzler Friedrich Merz (CDU) geleiteten Kabinett was werden könnte. Hier ein Überblick über die Spekulationen.