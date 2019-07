Newsblog zu Feuerkatastrophe

Wind droht Brand weiter anzufachen – Helikopterflotte verdoppelt

02.07.2019, 07:40 Uhr | dpa, AFP, t-online.de

430 Hektar Wald brennen in Mecklenburg, rund 900 Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten gehen auch heute weiter. Wurde der Brand gelegt? Alle Infos im Newsblog.

5.00 Uhr: Löscharbeiten gehen weiter – Flotte der Helikopter verdoppelt

Mit acht Löschhubschraubern und mehreren Wasserwerfern wollen die Einsatzkräfte den Waldbrand auf dem Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag unter Kontrolle bekommen. Damit wird die Flotte der Helikopter verdoppelt.



Wegen unberechenbarer Winde gibt es noch keine Entwarnung in dem munitionsbelasteten, stark ausgetrockneten Gebiet im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Vier Dörfer wurden bislang evakuiert. Die Wasserwerfer sollen Schneisen und Wege mit bewässern.





Am frühen Dienstagmorgen brannte es nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises auf einer Fläche von etwa 430 Hektar (4,3 Quadratkilometer) auf dem etwa 6000 Hektar großen früheren Militärgelände. Das Gebiet ist hochgradig mit Munition belastet, was die Löscharbeiten erheblich erschwert, die Feuerwehr muss einen 1000-Meter-Abstand halten.

Montag, 1. Juli, 22.16 Uhr: Viertes Dorf evakuiert

Wegen des Waldbrandes in Mecklenburg-Vorpommern muss eine weitere Ortschaft evakuiert werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe teilte am Montagabend mit, es sei mit der Räumung von Volzrade begonnen worden. Betroffen sind 117 Menschen. Seit Sonntagabend waren bereits drei Orte evakuiert worden, etwa 900 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

20.39 Uhr: Brand dehnt sich weiter aus – Explosionen

Bis zum Abend hat sich das Feuer laut Einsatzstab bis auf eine Fläche von 470 Hektar auf dem etwa 6.000 Hektar großen früheren Militärgelände ausgedehnt – das entspricht einer Fläche von 4,7 Quadratkilometern. Die Feuerwehrleute dürfen sich aus Sicherheitsgründen dem Brandgebiet nur bis auf 1.000 Meter nähern, denn das Gebiet ist hochgradig mit Munition belastet. Es kommt den Angaben zufolge deswegen immer wieder zu Explosionen. Weitere Evakuierungen sind wohl nicht ausgeschlossen.

18.29 Uhr: Verdacht auf Brandstiftung – Polizei ermittelt

Bei der Suche nach den Ursachen für die verheerenden Waldbrände geht die Polizei dem begründeten Verdacht auf Brandstiftung nach. "Da Kräfte der Feuerwehr gleich mehrere Brandherde meldeten, besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung", heißt es in einer Mitteilung des zuständigen Polizeipräsidiums Rostock.

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen und suche nach Zeugen. Wer im Waldgebiet südlich von Jessenitz-Werk Beobachtungen, Fotos oder Videos gemacht habe, die zur Aufklärung der Brände beitragen könnten, solle sich melden.

17.36 Uhr: ARD sendet Brennpunkt zur Lage bei Lübtheen

Unter dem Titel "Explosiver Flächenbrand – Evakuierungen in Mecklenburg" sendet die ARD am Montagabend nach der Tagesschau einen 15-minütigen Brennpunkt. Darin wird über die Lage am Brandort informiert.

16.37 Uhr: Winde drohen Feuer weiter anzufachen

Auffrischende Winde drohen den Waldbrand bei Lübtheen weiter anzufachen. Ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim sagte, die "Gefahr ist noch lange nicht gebannt". Die Einsatzkräfte seien auf die Evakuierung von zwei weiteren Ortschaften vorbereitet, auch wenn dies akut noch nicht geplant sei. Bergungspanzer der Bundeswehr schlugen Brandschneisen rund um die bedrohten Ortschaften. Wasserwerfer und Hubschrauber der Landespolizei und der Bundeswehr unterstützten die Brandbekämpfer.

16.15 Uhr: Lungenexperte: Waldbrand ist "gigantische Belastung"

Die Feinstaubbelastung durch den Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern sollte einem Lungenexperten zufolge nicht unterschätzt werden. "Das sind für die Lunge schon echte Katastrophensituationen", sagte der Ulmer Lungenfacharzt Michael Barczok der Deutschen Presse-Agentur. Durch das Feuer würde in riesigen Mengen pflanzliches Material verbrannt. "Es ist einfach eine gigantische Belastung mit Luftschadstoffen unterschiedlichster Zusammensetzung", sagte der Sprecher des Bundesverbandes der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner weiter.

Die Feinstaubbelastung werde sich auch in Entfernungen von 20 bis 40 Kilometern erhöhen. "Die Gefahr nimmt leider nicht wirklich mit der steigenden Entfernung vom Brandherd ab, sondern man hat ja eine richtige Rauchfahne, die über das Land zieht." Das sei eine Belastung für jede Lunge – vor allem aber für die von Ältern, Kindern und Menschen mit Lungenerkrankungen.

Auch Barczok empfiehlt: "Feinstaub meiden", also in der Wohnung bleiben. Masken helfen nach seiner Einschätzung nur bedingt gegen die Feinstaubpartikel. Wer dennoch raus muss, sollte körperliche Anstrengung und damit tiefere, schnellere Atemzüge meiden. "Übrigens wäre der Aufenthalt an Seen oder Flüssen förderlich, weil wir wissen dass Feinstaubbelastungen durch Wasser und Vegetation auch reduziert werden."

14.03 Uhr: Militärische Altlasten erschweren im Osten Waldbrand-Bekämpfung

Militärische Altlasten in Ostdeutschland erschweren häufig die Bekämpfung von Waldbränden. Nach Angaben des Landesinnenministeriums in Schwerin gelten in Mecklenburg-Vorpommern 175 Flächen als hochgradig mit Kampfmitteln belastet, deren Beseitigung "erforderlich" sei. Dazu gehören rund 28.400 Hektar Waldflächen. Das sind etwa zehn Prozent der Gesamtwaldfläche Mecklenburg-Vorpommerns. Auf weiteren knapp 109.000 Hektar ist eine Kampfmittelbelastung dokumentiert.

Das Land Brandenburg hat nach eigenen Angaben den höchsten Anteil an kampfmittelbelasteten Gebieten unter allen Bundesländern. Neben den rund 200.000 Hektar militärisch genutzten Flächen stehen auch 350.000 Hektar zivil genutzte Fläche unter Kampfmittelverdacht, wie aus dem aktuellen Waldbrandbericht hervorgeht. Davon sind etwa 280.000 Hektar Wald betroffen, das sind etwa ein Drittel der Gesamtwaldfläche in Brandenburg. Konkret genannt werden unter anderem die früheren Truppenübungsplätze Jüterbog West im Landkreis Teltow Fläming und Lieberoser Heide im Landkreis Dahme-Spreewald.

Seit 2007 hat der Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB) demnach 62.000 Hektar Landeswald nach Munition untersucht - auf rund 9600 Hektar darf wegen Verdachts einer erheblichen Belastung nicht im Waldboden gearbeitet werden.

13.20 Uhr: Hohe Waldbrandgefahr auch in anderen Teilen Deutschlands

12.55 Uhr: Auch Feuerwehrkräfte aus Niedersachsen im Waldbrand-Einsatz

Auch Feuerwehrkräfte aus Niedersachsen helfen bei der Waldbrandbekämpfung in Mecklenburg-Vorpommern. Wie das Innenministerium in Hannover am Montag mitteilte, ist die Kreisfeuerwehrbereitschaft aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) mit den Fachzügen Wasserförderung, Wassertransport und technische Hilfeleistung mit 110 Einsatzkräften seit dem frühen Morgen auf dem Weg in den Landkreis Ludwigslust-Parchim. Eine Ablösung der Kreisfeuerwehrbereitschaft Rotenburg sei aus dem Landkreis Stade vorgesehen. Weitere Kräfte aus Niedersachsen seien für den Fall weiterer Anforderungen in Vorplanung.

Das Land Niedersachsen stellt laut Ministerium auch drei 900-Liter-Behälter für Löschhubschrauber zur Verfügung. Die Bundeswehr werde diese mit einem Hubschrauber von Celle-Scheuen nach Mecklenburg-Vorpommern bringen



12.23 Uhr: Drei Dörfer und Ferienlager evakuiert

Nach Angaben von Stefan Sternberg (SPD), Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, wurden in der Nacht und am Morgen drei Ortschaften, die unmittelbar an den Brandherd grenzen, vorsorglich evakuiert. Dabei handele es sich um Alt Jabel, Jessenitz-Werk und Trebs. Betroffen seien insgesamt 650 Menschen, die zumeist bei Verwandten und Bekannten untergekommen seien oder in der Turnhalle von Lübtheen. Zudem sei ein Ferienlager mit 100 Kindern geräumt worden. Die Kinder seien bei ihren Familien in Sicherheit.

12.17 Uhr: Brandgeruch auch in Sachsen

Der Brandgeruch des großen Feuers bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern ist selbst in Sachsen spürbar gewesen. Bei den Feuerwehren in Leipzig und Dresden gingen am Morgen zahlreiche Anrufe von besorgten Bürgern ein. Sie berichteten, dass es stark nach Rauch rieche, aber nirgends brenne, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Leipzig. Auch in Dresden zog der Geruch von Nord nach Süd über die gesamte Stadt. Die Mitarbeiter der Rettungsleitstellen hätten die Anrufer beruhigt. Der Brandgeruch stamme tatsächlich von dem Waldbrand im 300 Kilometer entfernten Lübtheen.

10.42 Uhr: Größter Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns

Der Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in der Nähe von Lübtheen ist nach Angaben der Behörden der größte in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Auch zu DDR-Zeiten habe es keinen Brand mit ähnlichem Ausmaß gegeben, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Montag auf einer Pressekonferenz am Rande des Brandgebiets. Backhaus und Landes-Innenminister Lorenz Caffier (CDU) forderten Unterstützung vom Bund an. Das Land habe keine ausreichende Technik, um das Feuer zu löschen.

10.05 Uhr: Brandgeruch auch in Berlin

Auch in Berlin war der Brandgeruch wahrnehmbar. Die Berliner Feuerwehr empfahl den Bewohnern der Hauptstadt, ebenfalls die Fenster zu schließen, aber von Nachfragen unter der Notrufnummer 112 abzusehen. "Der Geruch ist lästig, aber nicht gefährlich", schrieb die Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter.

10.01 Uhr: Einsatzkräfte müssen tausend Meter Abstand halten

Wegen der im Boden lagernden Munition müssen Einsatzkräfte tausend Meter Abstand zum Brand halten. Das betreffe Löschfahrzeuge genauso wie Löschflugzeuge, sagte Backhaus. Die Ortschaften zu sichern habe derzeit Priorität vor der Brandbekämpfung, sagte der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg.

Bedroht von dem Feuer wird auch ein Betrieb des Munitionsbergungsdienstes auf dem ehemaligen militärischen Schießplatz. Die Flammen sollen nur 50 Meter entfernt sein. Der Übungsplatz war seit den 1930er Jahren in Betrieb und wurde vor vier Jahren geschlossen. Wie viel Alt-Munition im Boden lagert, ist unklar. Tests hätten eine Belastung mit "45 Tonnen Munition" ergeben.

9.50 Uhr: Feuer war schon gelöscht

Schon in der vorigen Woche war in dem Waldgebiet östlich Lübtheens auf etwa 6 Hektar ein Feuer ausgebrochen, das nach Behördenangaben aber am Freitag gelöscht war– am Sonntag brach das Feuer dann erneut aus und dehnte sich bei teilweise starken und drehenden Winden rasch aus. Als Ursache vermuten die Behörden Brandstiftung. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll das Feuer an drei Stellen ausgebrochen sein. Innenmister Caffier wollte sich wegen der laufenden Ermittlungen nicht näher zu dem Verdacht äußern.